شقيق ياسمين عبدالعزيز يشعل الأزمة مع بوسي شلبي: الصندوق الأسود معايا

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، ارتبطت بعدد من أسماء الفنانين منها ياسمين عبد العزيز، ريهام حجاج، بوسي شلبي، وائل عبد العزيز.

أزمة ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي

بدأت الأزمة حينما ظهرت الفنانة ريهام حجاج كضيفة فى أحد اللقاءات الإعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، وخلال اللقاء تحدثت «حجاج» عن زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز.

وبمجرد انتهاء اللقاء التليفزيوني تفاجأ الجمهور ببوست للفنانة ياسمين عبد العزيز ترد على هذا اللقاء بشكل غير مباشر، ونشرت «كوميك» من مسلسلها الأخير «اللى ملوش كبير» وعلقت عليه قائلة: «على الله حكايتكم ياجوز حرابيق».

وبمجرد نشر ياسمين عبد العزيز هذا البوست فهم الجمهور فورًا أنها تقصد ريهام حجاج وبوسي شلبي، واشتلعت الأزمة بين الطرفين وأيضًا الجمهور وانحياز كل طرف مع الآخر.

وفى ظل اشتعال الأزمة ظهر «وائل» شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ليشعل الجدل من جديد، عن طريق نشر بوستات عبر صفحته الشخصية على «الفيسبوك» قائلًا: «ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلي أجرًا.. وده شيء يعلمه جيدًا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي .. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس .. وأنا أظن أنها سعيده في حياتها وفي قرارتها مؤخرًا».

وتابع: «وأظن أن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم .. وأخيرًا أتمني أن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدًا عن المهاتراط اللي مالهاش أي لازمة، لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات .. وأتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام ».

ولم يكتف بهذا البوست فقط ولكنه نشر بوست آخر قال فيه: «سنشد عضدك بأخيك والكل يهدى علشان مضربش فى العالى متنسوش الصندوق الأسود معايا واهدى ياشنبي خليك حلو علشان أحبك».

وبالفعل قرر شقيق ياسمين عبد العزيز فتح الصندوق الأسود وكشف عن فيديو للمذيعة بوسي شلبي وهى تشكر فى ياسمين عبد العزيز وتعترف بنجوميتها فقال: « بناء على طلب الجماهير الفيديو كامل .. بوسي شلبي ياسمين الأعلى أجرًا ونجمة الجماهير ملحوظه/ أنا اللي مصور الفيديو عشان محدش يشكك فيه نشوف الشير الجميل من الجمهور المحترم ».