عامل يقتل شقيقه بطعنه بسكين لخلافات بينهما في سوهاج

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى البلينا المركزي جنوب سوهاج، أثناء محاولة إسعافه عقب إصابته بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى، إثر تعدي شقيقه الأصغر عليه بسكين في مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، تم القبض على المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول «إسلام. ا. ف»، 28 سنة، عامل ويقيم بندر البلينا، مصابا بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسري، وتوفى عقب وصوله، وانتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالفحص وسؤال والده «أيمن. ف. ا»، 54 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم نجله «أحمد. ف»، 17 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بآلة حادة، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والآداة المستخدمة عبارة عن «سكين» بإشارده وتبين إصابته بجرح قطعي بالظهر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيام شقيقه المذكور بإحداث إصابته لذات السبب، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.