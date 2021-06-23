حبس عامل قتل سائقا لسرقة «توكتوك» في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز جرجا، في محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، بحبس عامل لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق «توكتوك»، بغرض سرقة مركبته، في قرية «بندار الشرقية»، دائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث مركز جرجا، بعد تحريات مكثفة، من كشف غموض واقعة قتل سائق «توكتوك»، بقرية «بندار»، دائرة المركز، وتبين أن وراء الجريمة عامل يقيم بذات الناحية، بغرض سرقة المركبة، لمروره بضائقة مالية، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وأفاد المتهم في اعترافاته، أمام رجال المباحث، بأنه استدراج المجني عليه من مدينة جرجا، بحجة توصيله إلى منزله بقرية «بندار»، وعندما وصلا إلى القرية، طعنه بمطواة في صدره، وتركه غارقاً في دمائه، واستولي على المركبة، ولكنه عدل عن فكرته، وتركها في الطريق، خوفاً من افتضاح أمره، وبرر ارتكابه للجريمة لمروره بضائقة مالية.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول «طارق ع. أ. ع.»، 20 سنة، مقيم شارع «المشتل»، بمدينة جرجا، مصاباً بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسرى، وتوفي فور وصوله المستشفى.

تم تشكيل فريق بحث، قاده اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، وتوصلت تحريات الرئد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، إلى أن وراء الجريمة شخص يُدعى «هاني ع.»، 31 سنة، عامل يقيم بقرية «بندار الشرقية».

تم إلقاء القبض على المتهم عقب استئذان النيابة العامة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1895 إداري مركز شرطة جرجا لسنة 2021، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.