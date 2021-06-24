اعترافات صادمة للمعلم المتهم بالتحرش بطالبات في بنها: «بحضنهم عشان يتفوقوا»

على مدار 4 ساعات متصلة، استمعت جهات التحقيق لأقوال المدرس المتهم بالتحرش بطلابه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد أن نسبت إليه تهمة هتك عرض عدد من الطالبات والطلاب خلال حصة الدرس الخصوصي.

نفى المعلم تلك التهم، مدعيًا أنه يعامل التلاميذ من الجنسين مثلما يعامل الآباء أبنائهم، وأنه كان يحضنهم خلال حصة الدرس كنوع من التشجيع على التفوق في الدراسة، مشيرا إلى أن تصرفاته كانت تحدث بشكل عفوي وتلقائي، ولم يقصد من ورائها التحرش بالطالبات أو الطلاب.

رواية المدرس

وأضاف المعلم في تحقيقات النيابة العامة التي انتهت بحبسه على ذمة التحقيق في القضية، أنه مدرس لغة إنجليزية وجميع طلابه من صغار السن في مرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي والإعدادي»، لافتا إلى أنه كان يعطيهم دروسا في مجموعات علنية، وكانت معاملته للطلاب تتم بشكل علني أمام الجميع، لذلك فأن تصرفاته كانت طبيعية على حد تعبيره، مؤكدا أن ما أشيع عن تهم التحرش ليس له أساس من الصحة.

أولياء الأمور: المتهم احتضن بناتنا من الخلف

وفي سياق متصل، استمعت النيابة لرواية عدد من أولياء الأمور للطالبات والطلاب، الذين قالوا إن المدرس تعمد التحرش وهتك عرض بناتهن عن طريق ملامسة مواضع حساسة من أجسادهن واحتضانهن من الخلف، مشدين على أن تصرفات المدرس كانت سيئة لأنه كان يتحسس مواضع العفة للطالبات في المرحلة الإعدادية، ما يوضح أن نية التحرش كانت قائمة وأن ارتكب الجريمة بشهادة عدد من الطالبات.

رواية الفتيات

واستمعت النيابة، لعدد من الفتيات في المرحلة الإعدادية، اللاتي أكدن أن المدرس تحرش بهن وكان يحتضهن بشكل غير طبيعي وأنهن طلبن منه التوقف عن هذه الأفعال لكنه لم ينتبه إلى حديثهن، بل كان يتحسس مواضع عفتهن، وأنهن قررن التحدث لأسرهن حتى يتوقف المدرس عن أفعاله وينال عقابه بالقانون، مؤكدن أن تصرفات الدرس كانت أثناء وقت الدرس الخصوص، وأنه لا يفعل هذه التصرفات معهن في وقت الدراسة.