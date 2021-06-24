أشهر جرائم تحرش المدرسين بالطالبات.. آخرها مدرس القليوبية

بعد انتشار حالات التحرش خلال الفترة الأخيرة، داخل البلاد في الشوارع والمواصلات والأماكن العامة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن التحرش وصل أيضا إلى الطالبات في المدارس والسناتر.

وكان آخرها واقعة تحرش مدرس بالطالبات في المدارس، وبعد القبض عليه تبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم تحرش بـ6 طالبات في المرحلة الابتدائية في منطقة بنها بمحافظة القليوبية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش وهتك العرض، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز قضايا التحرش المتعلقة بالمدرسين:

تحرش مدرس بـ6 طالبات داخل مدرسة في القليوبية

وآخرها كان تحرش مدرس بـ6 طالبات داخل مدرسة في القليوبية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بعد أن تلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الطالبات المجني عليهن، مفاده تحرش المدرس المشكو في حقه بهن أثناء شرح الحصص الدراسية لهن.

تحرش مدرس بطالبة في أحد مراكز الدروس الخصوصية

تحرش مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية بإحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، وذلك عندما أبلغت تحضر دروسها في أحد المراكز الخصوصية الخاصة بأحد المدرسين، وقالت إنه تحرش بها من خلال نظراته الغريبة لها وإرسال بعض الرسائل من خلال كتابته لها على أحد الاستوريهات الخاصة بها «المزة بتاعتنا».

تحرش مدرس رياضيات بطالبة في بني سويف

وفي واقعة أخرى اتهمت طالبة في المرحلة الثانوية مدرس رياضيات بالتحرش بها في قنا، وتعود وقائع القضية إلى مطلع العام الحالي حينما تم إلقاء القبض على مُدرس عقب اتهامه في واقعة تحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي داخل «سنتر للدروس الخصوصية» بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا مطلع شهر يناير الماضي، من مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من والد طالبة بالصف الأول الثانوي، بأنه أثناء عودة ابنته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكي ومنهارة، وعندما سألها أكدت أن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس أن تنتظر لتحصل على «ملزمة»، بعد خروج زميلاتها وفوجئت به يحاول التحرش بها جسديا.