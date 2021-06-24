شركات السياحة تعقد ندوة تعريفية عن الفاتورة الإلكترونية

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنّ مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد ندوة تعريفية للشركات السياحية، بشأن ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزارة المالية وبعض الهيئات التابعة لها مثل مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وفقا للمادتين 35 و37 من قانون الاجراءات الضريبية الموحدة.

وأضاف عمارة، خلال الكتاب الدوري الذي أرسله للشركات السياحية، أنّ الغرفة حريصة على خروج الندوة بشكل يجيب على استفسارات الشركات بشأن آلية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مطالبا الشركات بأن ترسل أي تساؤلات أو استفسارات بشأن الفاتورة الإلكترونية، إلى الغرفة عبر موقعها الإلكتروني، في غضون أسبوع من الآن.

ولفت إلى أنّ الغرفة ستجمع الاستفسارات وترسلها لمصلحة الضرائب للإجابة عليها، على أن يتم إخطار الشركات بموعد الندوة التعريفية التي ستتم عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، لكي تحضرها الشركات عبر رابط الندوة.

وأوضح عمارة أنّ الشركات يمكنها إرسال استفسارتها وأسئلتها عبر الدخول على حساب الشركة على موقع الغرفة بالإنترنت، ثم الضغط على أيقونة بيانات خاصة بالغرفة، وبعدها الضغط على استفسارات الفاتورة الإلكترونية - مصلحة الضرائب المصرية.

الغردقة تمنع ركن الأتوبيسات السياحية في الشوارع

وفي سياق متصل، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، القرار رقم 36 لسنة 2021 بشآن حظر مبيت الأتوبيسات السياحية خارج الجراجات المخصصة لها بمدن المحافظة.

بدء سحب رخص السيارات المخالفة أول أغسطس

ونصت المادة الأولى من القرار على أنّه يحظر نهائيا مبيت السيارات التابعة للشركات السياحية وغيرها من شركات النقل التي تعمل داخل نطاق المحافظة، بالأماكن العامة وشوارع وميادين مدينة الغردقة، فيما نصت المادة الثانية من القرار، على منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي بداية شهر أغسطس المقبل، على أن يتم حجز وسحب تراخيص السيارة المخالفة وتحصيل غرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد انتهاء تلك المدة.

وقال اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر في المادة الثالثة من القرار، إنّ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإدارة مرور البحر الأحمر، عليها تنفيذ القرار كل فيما يخصه وإبلاغ جهات الاختصاص به.