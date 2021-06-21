مستثمرون: فنادق شرم الشيخ تطرح عروضا لجذب المصريين.. الفرد بـ300 جنيه

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب السياح المصريين خلال شهور الصيف، لافتا إلى أن تلك العروض تبدأ بـ 300 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بالنسبة لفنادق الـ3 نجوم.

تراجع نسب الإشغال بفنادق شرم والغردقة

وأضاف «عبداللطيف» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق لجأت لتلك العروض بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجارى وانخفاض نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية إلى ما دون الـ 30% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

أعداد المصريين ضعيفة بشرم الشيخ والغردقة

وأوضح «عبداللطيف» أن أعداد المواطنين المصريين بشرم الشيخ والغردقة حاليا لازالت قليلة، مرجعا ذلك إلى عدم انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات، لافتا إلى أنه بداية من منتصف شهر يوليو المقبل سترتفع أعداد المصريين بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

صيف فى مصر

ومن جهته، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن تطرح وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الصيف الجاري.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المبادرة الجديدة ستشمل أسعارا مخفضة لتذاكر الطيران إلى المدن السياحية، وأيضا لأسعار الغرف الفندقية، موضحا أن غرفة المنشآت الفندقية فور تدشين المبادرة ستعمم على الفنادق بجميع محافظات الجمهورية ضوابط المشاركة بالمبادرة وأسعار الغرف الفندقية المطروحة من خلال المبادرة للفنادق الـ 3 و4 و5 نجوم، منوها أن أسعار البرامج السياحية بالمبادرة ستكون جيدة للغاية وتسمح لجميع المواطنين بالمشاركة فيها.