الإسكان: تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة بـ«سكن لكل المصريين»

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلي: «يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي بإستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها»، لافتة إلى أنّ قبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي، يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاما)، إضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب

وتابعت أنّه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، ومبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019، على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق أيضا على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك في إطار مبادرة «الإسكان الأخضر».

وقالت مي عبدالحميد، إنّه جرت الموافقة على مذكرة بشأن بناء وحدات سكنية بمحافظة دمياط لاستيعاب تحويلات الإعلان الثامن بالكراستين الحمراء والزرقاء، حيث نصت الموافقة على الإعلان وإرسال رسائل نصية للمواطنين المتبقين من الإعلان السابق للتحويل بالشروط والأسعار الجديدة للوحدة السكنية، لحصر الأعداد الفعلية للوحدات المطلوب تنفيذها، والشروع في تنفيذ عدد الوحدات السكنية وفقاً للأعداد النهائية للمواطنين المُحولين، ويتم العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه جرت الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد، لتحديد الأعداد الفعلية للمتقدمين، ويتم العرض على مجلس الوزراء، إضافة إلى الموافقة على الشروع في تنفيذ 48 وحدة سكنية بمدينة الداخلة، و120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للحاجزين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وقدموا الإقرارات بالموافقة على السداد طبقا للأسعار الجديدة، ويتم العرض على مجلس الوزراء.