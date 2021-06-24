لأصحاب المعاشات.. السحب من 14 ألف ماكينة ATM بدون مصروفات لنهاية العام

يمكن لأصحاب المعاشات، السحب النقدي لمستحقاتهم في يوليو المقبل، عبر 14 ألف ماكينة صراف آلي ATM منتشرة في محافظات الجمهورية، دون خصم أي رسوم مقابل عمليات السحب، وذلك اعتباراً من 30 يونيو الحالي، حيث كان مقرراً الانتهاء من الإعفاء الممنوح على عمليات السحب نهاية الشهر الجاري، قبل أن يقرر البنك المركزي مَد الإعفاء لنهاية العام.

قالت مصادر بالبنك المركزي فى تصريح لـ«الوطن»: إن إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، جاء ضمن 7 قرارات أصدرها «البنك» يوم أمس، على أن يتحمل هو مصاريف السحب النقدي لبطاقات المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

7 خدمات تتاح مجاناً لنهاية العام

قرارات البنك المركزي المصري، تضمنت: «إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حيث أنه سيتم إعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية والمصروفات الخاصة بتحويل العملاء للأموال لبعضهم البعض بالجنين المصري سواء كان العملين في نفس البنك أو بنك آخر».

وشملت القرارات السبع: «إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وتوفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونيا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية».

السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بدون مصروفات

كما وجه «المركزي» بالعمل على إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، حيث أنه عند إجراء عميل لدى إحدى البنوك سحب نقدي من أحد ماكينات الصراف الآلي ATM غير المخصصة للبنك التابع له من المفترض أن يدفع العميل مصروفات على ذلك، ولكن مع قرار المركزي سيتحمل البنك الذي يتبع له العميل هذه المصروفات بدلا منه.

وألزم «المركزي» البنوك بالعمل على إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وتعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء والتي تم ربطها بحسابتهم البنكية، إلى جانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وهي البطاقات التي يتم فيها وضع الأموال واستخدامها بعد ذلك مثل بطاقة ميزة وغيرها.

وأكد البنك المركزي المصري، إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.