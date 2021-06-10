تعرف على رسوم السحب والاستعلام من البنوك.. منها «الأهلي والإسكندرية»

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، إخطار العملاء بانتهاء مبادرة البنك المركزي المصري بـ إلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، برسائل قصيرة لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات، كإجراء استباقي لمعرفة العملاء قبل تنفيذ عمليات السحب الخاصة بهم.

ووفقا لما هو متبع من البنوك، فإنه سيجرى فرض رسوم تتراوح من 3 لـ 10 جنيهات للسحب و1.5 لـ6 للاستعلام على كل عملية، وفقا لكل بنك، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة، بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى.

وتتراوح رسوم السحب بين 5 و10 جنيهات لكل عملية سحب واحدة، بينما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد في ماكينات الصراف الآلي «ATM»، بين 100 قرش و5 جنيهات، فيما تتيحها بعض البنوك مجانًا.

وترصد «الوطن»، تفاصيل عمليات السحب في البنوك، في التقرير التالي:

رسوم العربي الأفريقي الدولي

وفقا للبنك، فإن الرسوم على حركة السحب الواحدة، 8 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد، 3 جنيهات.

رسوم بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني، رسوم السحب، 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد هي 2 جنيه.

رسوم بنك فيصل الإسلامي

وفي بنك فيصل يتم الاستعلام عن الرصيد بمبلغ 3 جنيهات، وعمولة سحب قيمتها 5 جنيهات.

رسوم بنك الإسكندرية

يدفع رسوم الاستعلام عن الرصيد في بنك الإسكندرية 3 جنيهات، أما الرسوم على حركة السحب الواحدة فهي 10 جنيهات.

رسوم البنك الأهلي المصري

وتأتي رسوم الاستعلام عن الرصيد في البنك الأهلي، 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات.

رسوم بنك مصر

ورسوم الاستعلام عن الرصيد في بنك مصر، جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة قيمتها 6 جنيهات.

رسوم بنك HSBC

ويدفع خلال السحب من البنك 10 جنيهات، وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بداية تطبيق المبادرة

وكانت مبادرة إلغار رسوم البنوك، دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد، قبل أن يمدها «البنك المركزي»، لنهاية ديسمبر الماضي لـ 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.

يذكر أن فرض الرسوم على الاستعلام والسحب يقتصر عند قيام عميل أحد البنوك، باستخدام ماكينة صراف آلي «ATM» لبنك آخر، ويتم خصم تلك العمولات مباشرة عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى.