شهدت محركات البحث تساؤلات حول كيفية استخراج ترخيص السلاح في مصر، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في هذا التقرير تحت عنوان «استخراج ترخيص السلاح في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الشروط والأوراق» والتي جاءت كالآتي، وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، رقم 394 لسنة 1954، ولآخر تعديل صادر في 6 فبراير عام 2021.

استخراج ترخيص السلاح في مصر

ووفقًا للقانون فإنه لابد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر، هناك عدد من الشروط الهامة والضرورية التي يجب توافره من أجل امكانية استخراج رخصة سلاح.

ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر، بأنه من الضروري ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح، لا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على امكانية استخراج رخصة سلاح، كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الأعتداء على النفس أو المال او العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر

وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر، من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقه أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.

- وكذلك من حكم علية في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الاول والثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- من حكم عليه فى اى جريمة أستعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

- المتشردين والمشتبة فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

- من ثبت أصابتة بمرض عقلي أو نفسي.

- من لا تتوافر فية اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن

أوراق ومستندات استخراج ترخيص السلاح في مصر

ومن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر، يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، و طلب الترخيص بالسلاح للحراسة، وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية، وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

أولا طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد

- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية الى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.

- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية"

- عدد 2 صورة فوتوغرافية

- اقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".

- ثانيًا طلب الترخيص بالسلاح للحراسة

يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرتة مقر الحراسة مرفقا به:

- اقرار من الحارس ومن متبوعة يحدد فية مالك السلاح.

- بيان محل الحراسة.

- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لاحكام قانون التأمينات الإجتماعية.

- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لاحكام القانون 68 لسنة 1970.

- إقرار من مالك السلاح " شخص أو جهه " والحارس يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الإنتهاء من مواعيد العمل الرسمية.

- اقرار من مالك السلاح يفيد تضامنة فى المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.

ثالثا طلب الترخيص بسلاح للرماية

يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرتة مقر الحراسة مرفقا به:

- فضلا عن المستندات السابق ذكرها بالبند رقم "1" ما يفيد عضوية الطالب بأحد أندية الصيد والرماية المعترف بها وممارستة رياضة الرماية بميادين النادى وعلى أن يكون السلاح المطلوب الترخيص بة من الاعيرة المخصصه للرماية.

رابعاً طلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى)

يتم تقديم الطلب المأمور المركز التابع لة محل أقامة الطالب لصرف تصريح إدارى "معفى من الرسوم" بحيازة وإحراز قطعة سلاح واحدة من الأسلحة المصرح بحيازتها.

رسوم استخراج ترخيص السلاح في مصر

وحول رسوم استخراج رخصة سلاح في مصر، فقد جاءت كالأتي:

- رسم الترخيص 500 جنية عن السلاح الاول واذا تعددت الاسلحة يكون 500 جنية عن كل سلاح ويكون الرسم 1000 جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.

- يكون رسم التجديد 500 جنية عن السلاح الاول و 1000 جنية عن كل سلاح اخر تسري هذه الرسوم على الاشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

- فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدوله ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بان تكون 2500 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعه ، 1000 جنية عند تجديد رخصه السلاح عن كل قطعة.