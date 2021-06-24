شريهان تخطف الأنظار في برومو دعائي جديد لـ«كوكو شانيل».. فيديو

بعد غياب دام 30 عاما، ينتظر جمهور ومحبى الفنانة شريهان عودتها إلى العمل على المسرح مرة أخرى، من خلال عرض «كوكو شانيل»، الذي أعلنت منصة «شاهد» عن عرضه خلال الفترة المقبلة، ولفتت شريهان الأنظار بقوة خلال الفيديو الدعائي للعرض المسرحي، حيث لاتزال تتمتع برشاقتها المعهودة وأدائها الاستعراضي المبهر.

شريهان تخطف الأنظار في عرض «كوكو شانيل»

مين منتظر مثلنا؟



العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل

النجمة #شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح#هيئة_الترفيه#ShahidVIP pic.twitter.com/mbspYQyOZ3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 23, 2021

عرض «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

ويعود مشروع عودة الفنانة شريهان إلى المسرح إلى 3 سنوات مضت من خلال حفل كبير أعلنت فيه عن عودتها لتقديم 13 عرضا مع شركة «العدل جروب»، إلا أن خروج المشروع للنور تطلب وقت طويل، وذلك حتى أعلن رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه» تركي آل الشيخ، شراء حقوق العرض على منصة «شاهد»، التابعة لشبكة قنوات «MBC».

وكشف المنتج جمال العدل، خلال لقاء تلفزيوني سابق عن سبب تأخر طرح «كوكو شانيل»، قائلا: إن العروض كان مخصصة في البداية للعرض على أحد القنوات المتخصصة في المسرح، ولكن عدم خروج القناة للنور أربك المشروع كاملا، نافيا ما تردد حول مشاكل في الحالة الصحية والبدنية للفنانة الكبيرة شريهان.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن شريهان أيقونة الاستعراض ستظهر من خلال هذا العرض المسرحي المرتقب أجمل مما كانت، متابعا: «شريهان في كوكو شانيل حاجة مختلفة محدش شافها قبل كده».