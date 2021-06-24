كل ما تريد معرفته عن لقاح سبوتنيك V الروسي بعد وصوله لمصر

أعلنت هيئة الشراء الموحد المصرية قبل قليل، وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «Sputnik V» الروسي، حيث ذكرت الهيئة أنّ شحنة لقاح سبوتنك V الروسي، تأتي بين شحنات جرى الاتفاق عليها، وستصل إلى مصر على دفعات الفترة المقبلة، وترصد «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن لقاح «Sputnik V» الروسي وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة، كما يلي:

كل ما تريد معرفته عن لقاح سبوتنيك V الروسي

- تصل فعالية لقاح سبوتنك الروسي ضد فيروس كورونا لأكثر من 90%.

- لقاح سبوتنك الروسي مسجل في 60 دولة، ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الموافقات عن وكالات الأدوية الطبية.

- لقاح سبوتنك الروسي يمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة.

سبوتنيك V الروسي جرعتين يفصل بينهم 21 يوما

لقاح سبوتنك الروسي عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، وذكرت الشركة المنتجة أنّ الجرعة الثانية تحفز الاستجابة المناعية للجسم، وتزيد مدى فاعلية اللقاح.

وفيما يتعلق بالتجارب السريرية على اللقاح، أعلنت الشركة أنّ 31 ألف متطوع أُجريت عليهم التجارب السريرية، ووصل عدد الشركات المصنعة للقاح إلى 20 شركة في 13 دولة.

الأعراض الجانبية للقاح سبوتنيك V الروسي

وعن الأعراض الجانبية للقاح سبوتنك الروسي، ذكرت الشركة المنتجة أنّه لم يتم تسجيل أعراض سلبية أو خطيرة، حيث تمثلت الأعراض الجانبية للقاح في ارتفاع درجة الحرارة والصداع والشعور بالتعب وآلاف في العضلات موضع التطعيم، وفقا لبيان رسمي للشركة المنتجة.

الشركة المنتجة للقاح سبوتنيك V الروسي: الإصابة بالفيروس واردة بعد تلقي اللقاح

وعن احتمالية أن يصاب الشخص بكورونا، أكدت الشركة المنتجة للقاح سبوتنك، أنّ الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح سبوتنك واردة بنسبة 8%، لكن الأعراض لن تكون شديدة أو خطيرة.

تسجيل لقاح كورونا مصر

وتسعى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، إلى التوسع في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتوسعت الوزارة في مراكز تطعيم لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت لـ429 مركزا، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تسجيل لقاح كورونا والإسراع بحجز اللقاح من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان.