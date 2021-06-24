خريطة أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ

يبحث المواطنون عن أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ، للحصول على خدمات متعددة في مكاتب السجل المدني، حيث يعد من أهم الأماكن الخدمية التابعة لقطاع الأحوال المدنية التي تقدم الأوراق الثبوتية، كشهادات الميلاد المميكنة وبطاقات الرقم القومي، والقيد العائلي المميكن وشهادة الزواج والوفاة، وغيرها من الخدمات الكثيرة، لكن بعض المواطنين لايعرفون أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ، على الرغم من تواجدها في المدن.

وتقدم« الوطن»، أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ ، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ.. بندر ومركز

تضم عاصمة المحافظة 5 مكاتب للسجل المدني ضمن أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ وهي

1- مركز المعلومات الرئيسي ويقع بمنطقة سخا في مدينة كفر الشيخ، ويمكن الوصول عليه عبر استقلال سرفيس من موقف كفر الشيخ العمومي او الاتصال به على رقم 0473255095، ويقدم المركز كافة الخدمات المميكنة.

2- إدارة الأحوال المدنية ، وتقع داخل ديوان مديرية أمن كفر الشيخ، ويمكن الوصول إليها عبر استقلال سرفيس من الموقف العمومي والمتجه إلى محطة القطار، او الاتصال بها على رقم 0473234686

3- سجل مدني بندر كفر الشيخ، ويقع بشارع الاستاد بجوار المدرسة الثانوية التجارية وبجوار قسم أول ، ويمكن الاتصال به على الرقم، 047 3232139 كما يمكن الوصول إليه عبر استقلال سيارة سرفيس من الموقف والمتجه لديوان عام كفر الشيخ والنزول عند مسجد الاستاد.

4- سجل مدنى ثان كفر الشيخ، ويقع داخل ديوان قسم ثان كفر الشيخ بشارع جيهان ويمكن الوصول إليه عبر استقلال تاكسي.

5- سجل مدنى مركز كفر الشيخ، ويقع داخل مركز شرطة كفر الشيخ بجوار الاستاد وبجوار سجل مدني بندر كفر الشيخ، ويمكن الوصول إليه بنفس طريقة الوصول إلى سجل مدني بندر.

أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ.. دسوق وفوه ومطوبس

كما ان أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق وفوه ومطوبس كالتالي:

6- سجل مدنى بندر دسوق، يقع بجوار قسم شرطة دسوق ويمكن الاتصال به على الرقم، 047 2564139، والوصول إليه عبر استقلال سيارة سرفيس أو تاكسي.

7- سجل مدنى مركز دسوق، ويقع أيضاً بجوار قسم شرطة دسوق

8-سجل مدنى مطوبس ويقع داخل مركز شرطة مطوبس

9- سجل مدنى فوه، وهو بجوار نادى ناصر الرياضى، ويمكن الاتصال به على الرقم 047 2976670 أو الوصول إليه عبر تاكسي.

10- سجل مدنى قلين، ويقع داخل مركز شرطة قلين، ويمكن الاتصال به على الرقم 047 3400931، والوصول إليه باستقلال توك توك.

أماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ .. بيلا والحامول وبلطيم

كما يمكن الوصول لأماكن وعناوين مكاتب السجل المدني بمحافظة كفر الشيخ في بيلا والحامول وبلطيم كالتالي:

11- سجل مدنى بيلا، ويقع داخل مركز شرطة بيلا، ويمكن الاتصال به على الرقم 047 3604700، والوصول إليه عبر استقلال توك توك

12- سجل مدنى الحامول، ويقع في شارع المركز بجوار شركة الكهرباء وبالقرب من المركز الطبي، ويمكن الاتصال به على الرقم047 3800306، او الوصول إليه من خلال استقلال توك توك

13- سجل مدنى البرلس، ويقع داخل داخل مركز شرطة بلطيم، ويمكن الاتصال به على الرقم047 2510542، والوصول إليه بتوك توك.

14- سجل مدنى الرياض، ويقع داخل مركز شرطة الرياض، ويمكن الاتصال به على الرقم 047 3860396، أو الوصول إليه بتوك توك

15- سجل مدنى سيدى سالم، ويقع داخل مركز شرطة سيدى سالم ويمكن الاتصال به على الرقم 047 2700444أو الوصول إليه يتوك توك.