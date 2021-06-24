بعد عرض فيلم «مش أنا».. تامر حسني لزوجته: «آدم بيشخبط على السيناريو»

بعد إشادتها بفيلمه الجديد «مش أنا»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، وجه الفنان تامر حسني، رسالة إلى زوجته بسمة بوسيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك فرحان اوي ان الفيلم عجبك بالشكل دا عشان فعلاً بحب ذوقك و عشان انتي اكتر واحده عارفه انا تعبت قد ايه في تأليف الفيلم و تمثيله».

وأضاف: «بشكرك انتي كمان لتحملك و دعمك ليا و بشكر تاليه و امايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت و بشكر استاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطه على السيناريو .. ربنا يخليكوا ليا».

وكانت بسمة بوسيل كتب رسالة لزوجها تامر حسنى: «مبروك حبيبى، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي شارك في عمل هذا الفيلم الرائع.. بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ..بارك الله فيك وبالنجاح دائما».

إيرادات فيلم مش أنا

حقق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني مليون جنيه إيرادات اليوم الأول، ونجح على باقي الأفلام المنافسة منهم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، و«ماما حامل»، وفيلم « ديدو»، وفيلم «ثانية واحدة»، وفيلم «الشنطة».

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق .

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم مش أنا حول شاب يدعى حسن والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم الفلوس الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وعدد من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.