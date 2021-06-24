السكة الحديد: إيقاف مؤقت لقطارين في الوجه القبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد، إيقاف مؤقت لبعض القطارات العاملة على الوجه القبلي، وهما قطارات رقم 149 و 144 ركاب (الجيزة - الواسطي)، والعكس، وتشغيل خدمة جديدة لأهالي الصعيد، اعتبارا من 26 يونيو الحالي، حيث يتم تشغيل قطار رقم 135 اكسبريس (الواسطي - الجيزة)، من محطة الواسطي الساعة 04.35 صباحا يصل الجيزة الساعة 5.50 صباحا، وتشغيل قطار رقم 134 اكسبريس (الجيزة - الفيوم)، من محطة الجيزة الساعة 11.15 صباحا، يصل الفيوم الساعة 14.15 ظهرا، طبقا للجداول المرفقة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إلى أنّه سيتم تعديل تركيب بعض القطارات على الوجه البحري، علي خطوط (طنطا - المنصورة)، (منوف - طنطا)، (طنطا - ميت غمر)، (السنطة - محلة روح)، لعربات محسنة علي بعض الخطوط وعربات مميزة علي أخري، وذلك إعتبارا من يوم 26 يونيو الحالي، حيث يكون خط (طنطا - المنصورة)، اعتبارا من يوم 26 يونيو الحالي.

وتابعت أنّه سيتم تعديل تركيب قطاري 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة بـ7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية، أما خط منوف / طنطا اعتبارا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطاري 347 / 560 ركاب منوف / طنطا والعكس لعربات محسنة بـ7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية، وخط طنطا /ميت غمر/ السنطة/ محلة روح، اعتبارا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ ميت غمر/ السنطة/ محلة روح والعكس لعربات مميزة بـ6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

وطبّقت هيئة السكة الحديد، خلال الساعات القليلة الماضية، 290 غرامة تهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات بالعديد من المحطات، عقب تحذير الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.