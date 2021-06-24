تحذير «الوزير» يدخل حيز التنفيذ.. «السكة الحديد» تطبق 290 غرامة «تزويغ»

طبقت هيئة السكة الحديد، خلال الساعات القليلة الماضية، 290 غرامة تهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات بالعديد من المحطات، عقب تحذير الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

السكة الحديد: تطبيق الغرامات على المخالفين بشكل رادع

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن تطبيق الغرامات على المخالفين بشكل رادع، مشددة على أنه لن يتم التنازل على تحقيق الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، وجاءت غرامات السكة الحديد، على النحو التالي:

1- 50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية» دون تذكرة.

2- 40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

3- 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي «الدرجة الثانية».

4- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة».

5- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.

6- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

7- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

السكة الحديد: توقع غرامة 200 جنيه حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات

8- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو في أس مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

9- 210 جنيهات في حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للاشتعال.

10- 50 جنيهًا غرامة في حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

11- 210 جنيهات غرامة في حال حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

12- 50 جنيهًا غرامة في حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

13- 50 جنيهًا غرامة في حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

14- 50 جنيهًا غرامة في حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

وزير النقل: محاسبة رادعة لأي مسؤول يتقاعس في مهام واجبه الوظيفي

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جميع غرامات السكة الحديد سيتم تطبيقها على جميع المخالفين لتعليمات التشغيل، لافتا إلى أن هناك محاسبة رادعة لأي مسؤول يتقاعس في مهام واجبه الوظيفي، موضحا أن تطوير السكة الحديد يكلف الدولة 225 مليار جنيه.

كامل الوزير: نواصل العمل على تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات

وأضاف كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، مشددا على القيادات، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، بالإضافة إلى انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل، ومحاسبة جميع المقصرين على أدائهم الوظيفي، لافتا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.