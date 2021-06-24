محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية، اليوم، بتفقد أعمال التطوير والتجديد التي يجري تنفيذها بمقر الفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد ليخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الزيارة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد المدخل الجديد والبوابة المستقلة الذي يتم تنفيذه للفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة بأسيوط والحديقة الملحقة بها المجاورة للمركز الثقافي الإسلامي.

كما تابع أعمال الكهرباء والدهانات والتشطيبات التي يجرى تنفيذها بالمكتبة بالإضافة إلى عمليات التطوير الجارية لإنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال ومركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة والتي سيتم بها تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التجهيزات والتطوير التي تتم بالدور الثاني بها والتي تضم أكبر عدد من الكتب والمخطوطات التاريخية في كافة المجالات فضلًا عن التجهيزات التي تتم بها لتستوعب أكبر عدد من الزائرين والمترددين عليها من كافة الأعمار فضلًا عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال واستمع خلالها إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية للأعمال الجاري تنفيذها ومراحل التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال زيارته للمكتبة- عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطة المقررة وفقاً للمواعيد الزمنية لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق الكتب والموسوعات والإصدارات المختلفة المتاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح محافظ أسيوط أن العمل جاري على قدم وساق لتجهيز وتطوير الفرع بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً ضخماً يضم أحدث الإصدارات وأمهات الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية مع إعادة التنظيم والتأهيل من كافة الجوانب لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لها وفق المعايير والاشتراطات المقررة

ومن المقرر أن تتضمن عمليات التطوير إنشاء نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة وسوف تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتنظيم ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة.