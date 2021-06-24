التضامن تختتم المرحلة الثالثة من تدريب المقبلين على الزواج بـ«مودة»

اختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثا، والتي جرى تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهدت المرحلة تدريب 1390 مُشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثا، من خلال 22 تدريبا تم تنفيذها على مستوى 5 محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر.

ونفذ التدريبات نُخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وجرى إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، إضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي جرى إطلاقه في فبراير 2019، واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث يتناول المحتوى 3 أبعاد أساسية، وهي الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهِم في دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على المودة والرحمة.