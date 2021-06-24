اتفاق مبدئي بين قناة السويس وشركة التأمين ينهي أزمة السفينة الجانحة

90 يومًا مرت على حادث جنوح السفينة البنمية «إيفرجيفن»، في قناة السويس، الذي تسبب في توقف حركة الملاحة في القناة لمدة 6 أيام متواصلة حتى تعويم السفينة لتبدأ مرحلة تفاوض استمرت ما يقرب من 3 أشهر للتوصل لاتفاق بشأن تعويض هيئة القناة قبل تحرك السفينة.

رئيس الهيئة: السفينة قد تغادر بداية الأسبوع المقبل

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، إن الهيئة تتوقع مغادرة السفينة الأسبوع المقبل، حال الاتفاق على بنود تسوية القضية خلال الساعات المقبلة بكامل حمولتها مشيراً إلى أن مصر وضعت في الحسبان علاقتها القوية مع اليابان وكافة عملاء قناة السويس.

وأضاف أنه على مدار 15 يوما من جلسات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة توصلت الهيئة لحل مع الشركة وسيتم الاتفاق على بنوده في جلسة اليوم، لمراجعته من قبل القانونيين المختصين بهيئة قناة السويس.

وأكد «ربيع» أن هيئة قناة السويس لم ولن تُفرط في حقها، مشيرا إلى أنه تم وضع أشياء كثيرة في الاعتبار لإنهاء الأزمة وعبور السفينة إلى وجهتها مشيراً إلى الاتفاق مع الشركة على عدم الإفصاح عن المبلغ النهائي للتعويض الذي تم الاتفاق عليه بينهما للحفاظ على سرية المعلومات.

نادي التأمين والحماية: جارٍ اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة

وأصدر نادي المملكة المتحدة للحماية والتأمين بيانا، أكد فيه وصول الشركة المالكة للسفينة إلى اتفاق مبدئي بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء في البيان: «تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة، ونعمل الآن مع هيئة قناة السويس لإنهاء اتفاقية تسوية متوقعة في أقرب وقت ممكن بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية، وأشار البيان إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة.

مصادر: تنازل الهيئة عن القضية أمام المحكمة الاقتصادية حال إتمام الاتفاق

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس إن فريق الدفاع ممثل هيئة قناة السويس سيتنازل عن القضية المنظورة حالياً أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لإنهاء إجراءات الحجز التحفظي، وأضافت المصادر أنه سيتم السماح للسفينة بالمغادرة من منطقة البحيرات إلى وجهتها «ميناء روتردام»، في هولندا في أسرع وقت عقب الإعلان عن نجاح المفاوضات.

وتوقعت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل للإعلان عن نجاح المفاوضات وتفاصيلها التي دارت على مدار 15 يومًا مضت.