استمرار التفاوض في قضية السفينة الجانحة و«أبو بكر»: وصلنا لنقاط اتفاق

كشفت مصادر من فريق الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة الجانحة «ايفرجيفين»، لـ«الوطن»، أن المفاوضات مازالت مستمرة حتى الآن ولم تنته، وأضافت المصادر أن ما أثير بشأن الوصول إلى اتفاق نهائي غير صحيح وأنه حتى الآن تجري لجنة التفاوض المناقشات مع هيئة قناة السويس حول بعض النقاط.

وقال المحامي الدولي خالد ابو بكر أنه تم الوصول إلي نقاط اتفاق في التفاوض وعروض قد توفي بحق هيئة قناة السويس، وطالب ابو بكر، الأحد الماضي، محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بتأجيل نظر القضية بناء علي طلب الشركة المالكة للسفينة لوقت إضافي للرد على عدد من النقاط التي أثارتها هيئة قناة السويس أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة الحقوق، وطلب المحكمة بمنح أجلا قصيرا كي تتمكن الشركة من الوفاء بما هو مقترح من خلال النقاط التي تم الوصول إليها.

وأجلت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار هاني علام وعضويه المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، نظر قضية السفينة البنمية «إيفير جيفين»، إلى جلسه 4 يوليو المقبل لاستكمال التفاوض وانهاء التسوية الودية.

وكانت قد تعرضت السفينة البنمية الجانحة ايفرجيفن للجنوح في قناة السويس في نهاية شهر مارس الماضي وتسببت في توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة

وطلبت هيئة قناة السويس مبلغ مالي كقيمة للتعويض وتكلفة التعويم بلغت 916 مليون دولار وهو ما اعتبرته الشركة المالكة مبلغ ضخماً وتقدمت بأوراق لهيئة قناة السويس عن البضائع وقررت تخفيض المطالبة إلي 550 مليون دولار.