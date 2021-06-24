طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في حجز لقاح فيروس كورونا من خلال الرابط الخاص بموقع تسجيل اللقاح التابع للوزارة، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة أو أي جهة تروج بأنها تطعم المواطنين.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، والتى جاءت بالترتيب :

- الدخول على رابط موقع لقاح كورونا - إدخال الاسم الرباعي- إدخال التاريخ المرضي للمواطن الراغب في الحصول على اللقاح والسن- إدخال المنطقة التى يرغب المواطن بالحصول على لقاح كورونا فيها- تسجيل رقم هاتف محمول للمواطن يكون يعمل لتتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية تفيد بموعد ومكان التطعيم- ثم تحميل صورة الرقم القومي وأي شهادات مرضية للمواطن - وبعد هذه الخطوات تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية تحمل رقم الكود أو الطلب ثم رسالة أخرى بمكان وموعد التطعيم.

نصائح قبل الحصول علي تطعيم كورونا

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين وهي عبارة عن نصائح قبل الحصول على تطعيم كورونا، وقالت لابد من أن يكون الشخص غير مريض وفي حال الإصابة بالفيروس لابد من الانتظار لمدة 3 أشهر ثم أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قبل عملية التطعيم يجب إخبار الطبيب قبل أخذ اللقاح بالتاريخ المرضي للمواطن في حال وجوده.

طريقة حجز لقاح كورونا

وقالت الوزارة، إن طريقة حجز لقاح كورونا تكون من خلال موقع وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك شروط لحصول المواطنين على لقاح كورونا في المنازل والتي تمثلت في التسجيل على موقع لقاح كورونا، وأن يكون المواطن يعاني من امراض تعيق حركته.