طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن التطعيم يكون من خلال حجز اللقاح من موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية ويمكن الدخول من خلال هذا الرابط.

وأكدت الوزارة شروط الحصول على اللقاح هو التسجيل من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، والوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم لقاح كورونا وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة ستروج لنفسها للتطعيم.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وطمأنت الوزارة، المواطنين بشأن اللقاحات، وقالت جميع اللقاحات المتوافرة في مصر آمنة وفعالة ولا داعي للقلق، مشيرة إلى الفريق الطبي المتخصص الذي يتابع جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال المدة الزمنية بين الجرعتين من اللقاح سواء سينوفارم أو أسترازينيكا.

وأوضحت الوزارة، أن لقاح سينوفارم الفرق بين الجرعتين هم 21 يومًا، أما لقاح أسترازينيكا الفرق بينهم 3 أشهر، مؤكدة أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا جميعهم بصحة جيدة ولم يعانى أحد من ظهور أعراض غريبة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، مواعيد العمل في مراكز تلقي لقاح كورونا، وتعمل مراكز تلقي اللقاح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وعن مراكز الدم والأورام، مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، وعن أرض المعارض أشارت إلى أنه يعمل يوميًا عدا الجمعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع اعلى درجات الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبة من المواطنين أنه حال ظهور أي عرض من الأعراض لابد من الذهاب الى المستشفيات فجميعها مجهزة ومستعدة لاستقبال أي حالات.