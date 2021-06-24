من المنتظر أن يصادف تاريخ عيد الأضحى 2021 في فلسطين يوم 20 يوليو أي في العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1442هجريا، وكما صرح مجلس الإفتاء الأعلى السنة الماضية كان موعد صلاة العيد في القدس المحتلة في تمام الساعة 25.6 دقيقة.

تاريخ عيد الأضحى 2021 في فلسطين: 20 يوليو المقبل

هو من الأعياد الرسمية الذي يحتفل بها المواطنون في مصر والمملكة العربية السعودية، وجموع العالم العربي الإسلامي، وقد أوضحت البحوث الفلكية أن تكون إجازة عيد الأضحى 6 أيام ، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو، ومن المقرر أن يكون عيد الأضحى 2021 في فلسطين يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل.

وقد يثير ذلك الاهتمام بين الكثير من المواطنين وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أيام الاجازة، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل قد يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق التقديرات للحسابات الفلكية.

ومن هذا المنطلق يمكن لكافة المسلمين الاستعداد لاستقبال العيد من الآن.

وينتظر الفلسطنيون عيد الأضحى، حيث يتجمعون حول الشاشات المحليّة لمتابعة كلمة مفتي القدس والديار الفلسطينية حول تأكيد يوم عيد الأضحى بحسب مراكز الرصد ومُتابعة ظهور الهلال، فيما تُعلن الحكومة الفلسطينية أن عيد الأضحى المبارك عطلة رسمية بأيامه الثلاثة، ويصوم المسلمون يوم عرفة أو اليوم المُسمى بيوم وقفة عرفات؛ فيما يصوم بعضهم الأيام العشرة التي تسبق العيد، لما فيها من أجر وثواب.

وتمتلأ الأسواق في العراق بمختلف أنواع السلع ليلة العيد، لا سيما أسواق الخليل ونابلس اللتين تعدّان المركز التجاري الأبرز لفلسطين عموماً، أما النساء فينشغلن بإعداد الحلوى من المعمول، والبرازق، والكنافة النابلسيّة، والعوامة، وأصناف البسكويت المُختلفة، إلى جانب تحضير القهوة العربية التي تُقدم وللزوار بالعيد، حيث يذهب أبناء فلسطين إلى الأسواق لشراء الأضاحي وتجهيزها للذبح بعد أداء الصلاة في اليوم الذي يسبق مجيء العيد، وفي صبيحة يوم العيد يتوجه المصلون إلى المساجد، أو الساحات الواسعة لأداء صلاة العيد، ويتوجه رجال العائلة إلى منازل الأقارب لتهنئتهم بالعيد، وتقديم العيدية للنساء والأطفال.