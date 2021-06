«ديزني» تستقر على راشيل زيجلر لبطولة «Snow White»

تستعد شركة «ديزني» للعمل على مشروع جديد بتقديم نسخة التمثيل الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Snow White»، حيث وقع اختيارها على الممثلة الأمريكية راشيل زيجلر للدور، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم العام المقبل.

ويأتى ذلك بعد 85 عاماً من تقديم نسخة الرسوم المتحركة «Snow White and the Seven Dwarfs»، الذى كان أول فيلم رسوم متحركة طويلة، أنتجته شركة «والت ديزنى» عام 1938، وهو العمل الذى يستند بشكل أساسى إلى رواية الإخوان جريم، ويتولى إخراج النسخة الجديدة من الفيلم المخرج الشهير مارك ويب، بينما يعمل الكاتب إيرين كريسيدا ويلسون، على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وفي بيان صحفي، قال المخرج مارك ويب: «إن القدرات الصوتية غير العادية لراشيل هي مجرد بداية مواهبها، ستصبح قوتها وذكائها وتفاؤلها جزءًا لا يتجزأ من إعادة اكتشاف قصة ديزني الخيالية الكلاسيكية».

بالنسبة لعملية اختيار الممثلين، كان ويب والمدير التنفيذي للاستديو يجتمعان مع المواهب لعدة أشهر لاختيار الممثلة الأنسب لدور «سنو وايت»، وأثارت «زيجلر» إعجاب الجميع في تجارب الأداء، كما يقول المطلعون، كما أن أذهلت مشاهدها في فيلم «West Side Story» للمخرج ستيفن سبيبرج، استوديو «ديزني»، وساعدت في حصولها على الدور في النهاية.

وتعكس الاختيارات الحالية رغبة استديو «ديزني» في خلق حالة من التنوع في الممثلات اللاتي يقدمن أدوار أميرات «ديزني»، حيث استقر استديو الأفلام الشهير على الممثلة من أصل أفريقي هالي بيلي لأداء دور حورية البحر «آريل» في فيلم التصوير الحي «Little Mermaid».

وتعيد «ديزني» إنتاج فيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Little Mermaid»، ولكن بنسخة تعتمد على التصوير الحي، ويتولى روب مارشال إخرج الفيلم، الذي سوف يتضمن مجموعة من الأغاني الأصلية من نسخة الرسوم المتحركة الأصلية، عام 1989.