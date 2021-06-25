اليوم.. الأقباط يحتفلون بالذكرى الـ53 لافتتاح كاتدرائية العباسية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بذكرى وفاة البابا داميانوس، البطريرك الخامس والثلاثين من بطاركة الكرازة المرقسية، فضلا عن الذكرى الـ53 لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عهد البابا كيرلس السادس والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

تعرف على البابا داميانوس البطريرك الـ35 للكنيسة

وبحسب السنكسار الكنسي، الذي يقرأ في صلوات الأقباط داخل الكنائس الأرثوذكسية، فانه يوافق اليوم بحسب التقويم القبطي يوم 18 من شهر بؤونة لعام 1737 قبطي، وفي مثل هذا اليوم عام 321 قبطي الموافق 605 ميلادي، توفي البابا داميانوس، البطريرك الخامس والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقسية، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وترهبن في دير الآباء غربي الإسكندرية، ولما جلس البابا بطرس الرابع والثلاثون على الكرسي المرقسي، استدعاه وجعله سكرتيراً له، وبعد وفاة البابا بطرس اتفق رأى الأساقفة على رسامته بطريركاً وتمت رسامته في 2 أبيب 285 قبطي الموافق 569 ميلادي، قبل أن يتوفى بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ما يقرب من 36 سنة.

ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

و«السنكسار» هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويشير السنكسار الكنسي، إلى أنه في مثل هذا اليوم أيضا سنة 1684 قبطي، الموافق 1968 ميلادي، تم افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أقيمت لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات مار مرقس الرسول من روما احتفالات ضخمة، حضرها كثيرون من البطاركة، كما حضرها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والإمبراطور هيلاسيلاسى إمبراطور إثيوبيا، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.