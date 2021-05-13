أحمد حلاوة: حضرت قداسات في الكاتدرائية.. «والدي أزهري ومقالش حرام»

أعرب الفنان أحمد حلاوة، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «الاختيار 2» حيث جسد شخصية رجل مسيحي يدعى «عم عادل»، وكان صديقا مقربا للفنان هادي الجيار والد أحمد مكي الذي كان يجسد شخصية ضابط أمن دولة: «الشخصية دي عملت وحدة وطنية جميلة جدا».

وأضاف «حلاوة» في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «مقولناش خالص إن الشخصية لرجل مسيحي أو مسلم، لكن الناس فوجئوا بيه في البيت، وده بسبب عمق العلاقة، وانا عشت تجربة خاصة بالكنيسة التي تعرضت للتفجير».

وتابع، أنه وُلد في حارة «حلاوة» بمنطقة الدمرداش خلف الأرض التي تقع فيها كاتدرائية العباسية، ووالدتي كانت تسكن مقابل الكاتدرائية، وذلك قبل أن يجري بناؤها، حيث كانت عبارة عن أرض شاغرة، وعندما تم التصريح ببناء الكنيسة، أرسلت إيطاليا لمصر أجراسا جرى تفكيكها من كاتدرائية هناك، وسط زغاريد من السيدات وفرحة كبيرة».

وأردف: «كنت بحضر قداسات جوة، ووالدي كان خريج أزهر ومقالش حرام، وفضلت المسألة دي مستمرة مع بناتي وهن خريجات مدارس راهبات، اما التفرقة بين المسلمين والمسيحيين فهو فكر من برة».

وأشار، إلى أنه يدرس الإخراج والتمثيل منذ 50 عاما، وبالتالي فإنه أصبح يعمل وفق نظام معين لتناول وتطبيق الشخصيات: «ندرس أبعاد الشخصية، إذ نفهم هذه الأبعاد من الورق المكتوب والمناقشة مع المؤلف والمناقشة مع المخرج حتى نتفق على إطار معين لأبعاد الشخصية وعلاقاتها وصراعاتها مع الشخصيات الأخرى، مثل البعد المادي، وإذا كان صعيديا فإننا نكون حريصين على معرف المكان وهل تربى في الصعيد أو خارج الصعيد واللبس وطريقة المشي، بالإضافة إلى الابعاد الاجتماعية، وبالتالي تخرج القدرة على نقل الإحساس إلى المشاهد من خلال هذه الأبحاث».