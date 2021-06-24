التصديري للصناعات الهندسية: 72% ارتفاعًا في الصادرات خلال مايو 2021

أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية المصرية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 72؜% في شهر مايو الماضى، لتسجل 205.5 مليون دولار مقارنة بـ119.4 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، حيث كشف التقرير الشهرى للمجلس، عن أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021، لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وسجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الـ11 شهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4٪؜ حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وأهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال الـ11 شهر الأولي من العام المالي، هى الأجهزة الكهربائية بـ2% و مكونات السيارات 41% و الكابلات 44% والأجهزة المنزلية 46% والصناعات الكهربائية والالكترونية 26% وسائل النقل 31% و أدوات المائدة والمطبخ 49%.

فى حين أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها هي، أوروبا «المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - إيطاليا» وفي آسيا «السعودية - العراق - الاردن - الكويت - هونج كونج - لبنان» وبالنسبة لأفريقيا «الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو».

وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن الصادرات من المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدماً في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد جداً بالنسبة للشركات المتوسطة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك ايجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأختتم الصياد، أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفة ما يحتاجه السوق الخارجي، وبالتوازى يقوم المجلس بدراسة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية سواء ارتفاع تكاليف الإنتاج أو المشكلات الجمركية وغيرها من العوائق وإرسال خطابات رسمية للجهات المسئولة وذلك للإسهام في حلها.