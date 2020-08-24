المجالس التصديرية تطالب بخفض أسعار الطاقة لزيادة الصادرات لأفريقيا

تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، تضمنت المقترحات إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة في الأسواق الأفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير.

وعقدت وزيرة التجارة والصناعة اليوم اجتماعا مع عدد من ممثلي المجالس التصديرية بهدف وضع آليات لزيادة الصادرات للسوق الأفريقية.

وتضمنت المقترحات إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة إضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية.

وبحسب الوزارة فإنه من المستهدف التركيز، خلال الفترة المقبلة على السوق الأفريقية، كسوق واعدة للصادرات المصرية لزيادة قيمة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.