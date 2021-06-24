9 معلومات عن تطبيق «لايكي» المتسبب في حبس حنين حسام

تصدر تطبيق لايكي Likee، محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، بعد الإشارة إليه بأنه السبب وراء حبس حنين حسام 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، و«الوطن» تقدم 9 معلومات عن التطبيق.

9 معلومات عن تطبيق "لايكي" الذي تسبب في حبس حنين حسام

1- تطبيق لايكي منصة مجانية لإنشاء فيديوهات قصيرة عالمية، وهو مشابه لتطبيق تيك توك، ويحتوي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة، حسب الصفحة الخاصة للتعريف بتطبيق لايكي.

2- أطلق تطبيق لايكي لأول مرة في يوليو من عام 2017، وهو الآن واحد من التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، ويعمل على أجهزة الهواتف بنستختي تشغيل أندرويد و«IOS».

3- يمكِّن المستخدمين من إنشاء منصة تحتوي على نصوص مدبلجة من أكثر الأفلام شعبية في العالم، ويستطيع المستخدم تمثيل دور نجمه المفضل في أي فيلم، بمقطع فيديو صغير مثل تطبيق تيك توك.

4- يحتوي البرنامج على فلاتر وملصقات، للتعديل على الصور والفيديوهات، كما يضم أسرع أدوات إنتاج تحول صور المستخدمين إلى أفلام رائعة في ثوان.

5- معظم مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدمو التطبيق هي مقاطع ترفيهية، لكن هناك مقاطع تندرج تحت بند الأخبار، وتكون مقاطع فيديو قصيرة.

6- يتيح "لايكي" إضافة المئات من تأثيرات المكياج بأسلوب جديد على نحو يجعلهم يغيرون من مظهرهم في المقاطع.

7- يضم التطبيق آلاف الملصقات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى فلاتر موسيقية متطورة، كما يمكِّن التطبيق المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو موسيقية مع تأثيرات خاصة بمزامنة كاملة مع إيقاع الموسيقى.

8- يستطيع المستخدم تسجيل الدخول، باستخدام حساب جوجل الخاص بك أو فيس بوك.

9- تخطى عدد تحميلاته أكثر من 100 مليون تحميل في فترة زمنية قصيرة.