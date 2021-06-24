سكبت عليه كيروسين وأشعلت النيران.. زوجة تقتل «حماها» حرقا بالإسكندرية

قرر المستشار حسن اباظة رئيس نيابة برج العرب الإسكندرية، حبس ربة منزل، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بتهمة قتل والد زوجها القعيد حرقا بأن سكبت عليه كيروسين واشعلت النار في جسده.

بدأت الواقعة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة برج العرب، بوجود حريق ومتوفى بأحد المنازل الكائنة بقرية عبد الباسط عبد الصمد، انتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف لموقع البلاغ وتبين من الفحص، وجود حريق بغرفة في الطابق الأول بالمنزل ووجود جثة «صبحى.ع.أ»، 60 سنة، مسن وقعيد وبمناظرة الجثة تبين وجود حروق بنسبة 100 % .

وقال نجلي الضحية في التحقيقات إن والدهم مقيم بالطابق الأرضى لظروفه الصحية لأنه قعيد فيما يقيم احدهما برفقة زوجته بالطابق العلوى، وأضافا أنهما كانا يعملان في زراعة أرضهم وقت وقوع الحادث ورجحا أن تكون النيران اشتعلت بجسد والدهما بسبب قيامه بإعداد الشاى بواسطة موقد صغير للغاز، وجرى نقل جثة المتوفى الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أمن الإسكندرية يشكل فريق بحث

ووجه اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إلى تشكيل فريق بحث من العميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الاسكندرية والعقيد أحمد داود مفتش مباحث برج العرب، والمقدم عمرو الدفراوى والمقدم أحمد الشنهابى والنقيب محمود نوار .

وبسؤال شهود الواقعة من جيران المتوفى قرروا إنهم سمعوا إستغاثة جارهم فهرعوا لمنزله وقاموا بكسر باب المضيفة الذي كان مغلقا من الداخل وحاولوا إخماد النيران وإنقاذ جارهم، ولاحظ فريق البحث إختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذلك تعمد غلق باب مضيفة المنزل من الداخل على غير العادة .

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات متكررة بين المجنى عليه وزوجة ابنه المقيمة معه بذات المنزل فى الطابق العلوى وأنها غادرت المنزل إلى منزل والدها منذ فترة وعادت قبل أسبوع من الحادث وبمناقشتها أنكرت صلتها بالحادث، وقررت أنها كانت فى الطابق العلوى وقت الحادث.

اعترافات المتهمة بحرق حماها في الإسكندرية

وبتطوير مناقشتها اعترفت أمام العميد رمضان عبد الرحمن بوجود خلافات بينها وبين والد زوجها لأنه دائم التدخل بينها وبين ابنه فضلا عن سبها، وأضافت أنها يوم الحادث بعد خروج زوجها وشقيقه للحقل حدثت مشادة بينها وبين المجنى عليه، فاغلقت باب المصيفة من الداخل وأحضرت الكيروسين وسكبته على المجنى عليه وهددته بحرقه فتمادى فى سبها فاشعلت فيه النيران، وأضافت المتهمة فى إعترافاتها أنها خبات هاتف المجني عليه.

تمكن فريق البحث من العثور على الهاتف المحمول والملابس التى كانت ترتديها المتهمة وقت وقوع الحادث وتبين وجود آثار كيروسين عليها وكذلك الجركن الذى كان يحوي المادة شديدة الاشتعال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .