جامعة الإسكندرية تهنئ طالبين تأهلا لأوليمبياد طوكيو 2021

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة مريم الزهيري بالفرقة الثالثة، بكلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية، لتأهلها لتمثيل مصر في سلاح الشيش، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كما هنأ «قنصوة»، في بيان له، اليوم، اللاعب عمر محمد العربي، الطالب بكلية التربية الرياضية بأبو قير، المؤهل للمشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا العام فى رياضة الجمباز، متمنياً للاعبين التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية وترفع اسم مصر عالياً فى هذا المحفل الرياضى الدولي.

وأعرب الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن فخر الكلية بالطالبة الواعدة، باعتبارها نموذجاً ايجابيا للطلاب، مؤكداً أن الأبطال هم من يصنعون التاريخ، ولفت «الصيفي»، في بيان له اليوم، إلى أن مريم من الطلاب المتفوقين علمياً بالإضافة إلى تفوقها الرياضي، مؤكداً أن الكلية ستتولى تقديم كل الدعم والمساندة لبطلة مصر، ومتابعة إذاعة مبارياتها من خلال قاعة المؤتمرات بالكلية.

وأشار الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبى قير، أن هؤلاء الأبطال يعدون نماذج جيدة للشباب يجب الافتخار بها، وتعريف الشباب والمجتمع بانجازاتهم، وتقديم الرعاية والمساندة لمثل هذه النماذج الإيجابية باعتبارهم قدوة طيبة لباقي الطلاب.

المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021

وأكد الابطال أنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل الحصول علي ميدالية في دورة الألعاب المقرر إقامتها في طوكيو متوجهين بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الرياضى.