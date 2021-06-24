​​إنقاذ طفل من الشلل بجراحة دقيقة في مستشفى جامعة القناة

قالت الدكتورة مروة عرابي مدير مستشفى جامعة قناة السويس، إن المستشفى أجرى جراحة دقيقة لطفل في عمر 12 عامًا، مصابًا بشلل تيبسي بالقدمين.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم، أن هذه الجراحة تجرى لأول مرة في جامعة قناة السويس، وهو ما يعد انجازًا طبيًا جديدًا لعلاج مرضى الشلل بـ«الباكلوفين»، بدعم الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة القناة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وإشراف الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشارت إلى نجاح عملية زراعة أول مضخة باكلوفين لعلاج الشلل التيبسي للطفل الذي يعاني من شلل بالطرفين السلفيين لافتة إلي أن هذه الجراحة تجرى لأول مرة بالمستشفيات الجامعية خارج محافظة القاهرة، وشددت على أن المستشفيات الجامعية تسعى لتقديم الخدمة الطبية الفائقة للمرضي، وفقا لأحدث المعايير العالمية للعلاج.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة «الدكتورة مروة عرابي مدرس المخ والأعصاب، والدكتور محمد ندى استشاري جراحة المخ والأعصاب» بتكلفة تجاوزت 250 ألف جنيه دون تحمل المريض أي نفقات.

وأوضحت مدير المستشفى الجامعي أن الطفل كان يعاني من شلل تيبسي، وصعوبة في الحركة وحالته مستقرة حيث يخضع للملاحظة بعد إجراء الجراحة اللازمة له، مؤكدة أن الطاقم الطبي يتابع حالة الطفل بشكل مستمر لحين تماثله للشفاء وعودته للحركة مرة أخرى بشكل طبيعي.

وكان الدكتور عادل عنتر عميد كلية الطب بجامعة القناة أكد أن الجامعة تعمل علي توفير كافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمترددين علي المستشفى.