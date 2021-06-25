تعرف على مبنى وزارة الهجرة بالعاصمة الادارية الجديدة: به 40 غرفة خدمية

تستعد وزراة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتقال إلى مبنى وزارة الهجرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال جميع العاملين بالوزارة، مع الاستعداد لبدء العمل في الحي الحكومي فور الانتهاء من باقي الأعمال الإنشائية والتي جاري العمل على انتهائها، ويمثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية صفحة جديدة في تاريخ الأمة المصرية ووزارة الهجرة بشكل خاص، ويعتبر انتقال الوزارة إلى المبنى الرسمي الأول من نوعه للوزارة وبداية للجمهورية الجديدة التي تمتاز بالحداثة والتطور وفق مواصفات عالمية لبيئة العمل المطلوبة.

وتم بناء مبنى وزارة الهجرة بجودة ومواصفات عالية، في إطار مراعاة توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث، ويرصد التقرير التالي مواصفات مبني وزارة الهجرة الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة :

1- تبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 مترا مربعا

2- مكون من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية

3- به 40 غرفة خدمية

4- عدد 12 دورة مياه مجمعة

5- 9 دورات مياه فردية

6- مدخل خاص لكبار الشخصيات VIP

7- مدخل للموظفين

8- عدد سلم هروب في حالة الأزمات والحالات الطارئة

9- عدد مصعد VIP

10- عدد 3 مصاعد للموظفين

11- عدد مصعد للخدمة

12- عدد 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

13- يقع مبني وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ضمن المجمع الوزاري

14- يضم المجمع الوزاري العديد من الوزرات الخدمية منها وزارات القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام

15- يتكون مقر الوزارة من خمسة طوابق بجانب الدور الأرضي للمبنى.

16- معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى يصل إلى 90%

17- تشمل الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية للمبنى

18- ما تبقى من أعمال البناء 10% وسوف يصبح بعدها المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.