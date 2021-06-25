الصحة تقدم عدة نصائح للمواطنين قبل أخذ لقاح كورونا

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول الأعراض الجانبية للقاحات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، أن الأعراض الجانبية التى تظهر لمتلقي لقاح فيروس كورونا تتمثل فى الاحمرار التورم الكحة أو ارتفاع درجة الحرارة أو التعرق، مؤكدة أنها أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى للخوف أو التوتر أو الذهاب للطبيب.

حجز لقاح كورونا

وقالت الوزارة فى تقريرها الرسمي، أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا والبالغ عددهم 4.5 مليون لم يرد أى شكوي منهم متعلقة بظهور أى أعراض غريبة أو خطيرة وجميعهم بصحة جيدة، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءت الاحترازية فى حال أخذ اللقاح، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، مشيرة إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكن يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

نصائح قبل الحصول على تطعيم كورونا

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين وهي عبارة عن نصائح قبل الحصول على تطعيم كورونا، وقالت لابد من أن يكون الشخص غير مريض وفي حال الإصابة بالفيروس لابد من الانتظار لمدة 3 أشهر ثم أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قبل عملية التطعيم يجب إخبار الطبيب قبل أخذ اللقاح بالتاريخ المرضي للمواطن في حال وجوده.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لتوسيع عملية تطعيم المواطنين، وكذلك مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر، التي وصلت إلى أكثر من 400 مركز على مستوى الجمهورية، وتستعد الوزارة لافتتاح مركز كبير لتلقي لقاح كورونا، يشبه أرض المعارض، لكن في محافظة الجيزة، وسيجري تكرار التجربة داخل كل المحافظات، لانتهاء تطعيم ما يقرب من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.