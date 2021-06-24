«نور حياة» تستقبل 4 آلاف مواطن بـ5 محافظات خلال يومين

أجرت قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة»، صباح اليوم، الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين في قرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وقرية الشنطور بمحافظة بني سويف، ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، وجزيرة محروس بمحافظة سوهاج.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، تامر عبدالفتاح، إن القوافل ستواصل عملها على مدار اليوم وغد الجمعة، لتستقبل نحو 4000 مواطن على مدار اليومين، لافتًا إلى أن القوافل توفر كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، إضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانًا.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرًا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار وأنه يمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.

وأوضح «عبد الفتاح»، أن مبادرة «نور حياة» ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء، وذلك تماشيًا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، إضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض، وإجراء 19 ألف عملية مياه بيضاء في 19 محافظة، هي (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح).

يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة «نور حياة»، وقام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم «037037- مبادرة نور حياة»، في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.