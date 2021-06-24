«الأوقاف» تهدي المكتبة المركزية بجامعة سوهاج 38 كتابا لمواجهة التطرف

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، الدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد الأهلية، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمهم مكتبة الجامعة المركزية بـ38 كتابًا من الإصدارات الحديثة لوزارة الأوقاف، والمتعلقة بتوعية الطلاب بالقضايا الحديثة ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد عزيز بضيوف الجامعة من مديرية الأوقاف بسوهاج، لافتاً إلى أن جميع الكتب والمنشورات التي تصدر تحت إشراف وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف تعبر عن التيار الإسلامي المعتدل.

واشار إلى أهمية اللجوء إلى تلك النوعية من الكتب والمرجعيات للابتعاد عن الفوضى الدينية والتطرف الأعمى، مناشداً جميع طلاب الجامعة بضرورة الاستفادة منها في الإطلاع وإعداد الأبحاث العلمية، لما لها من دور كبير في نشر الخطاب الديني المعتدل، للحفاظ على هوية الدولة المصرية ووطنيتها.

من جانبه، قال الدكتور علي طيفور، أن الكتب المهداة تعد مرجعًا لتوعية الطلاب بالقضايا الحديثة وتعزيز الفكر المعتدل لديه، لمواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل والتصدي للمشاكل المجتمعية الطارئة على الساحة، موضحاً أنه تم إهداء الجامعة 38 كتابًا في مجالات مختلفة منها كتب عن القدس الشريف، وحديث الروح، وموسوعة الدروس الأخلاقية، وفقه الخطابة، وبناء الشخصية الوطنية، وقواعد الفقه، وحماية دور العبادة، وفقه بناء الدول، وخطورة التكفير، ومعاني القرآن الكريم وتفسيره.

جدير بالذكر أن الكتب المهداة مترجمة بعدة لغات أجنية، منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والصينية.