رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات تدريب المرشحين لمنصب عميد كلية

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الترشح لمنصب عميد كلية، اليوم، والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، رافقه الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور عنبر محمود مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن التدريب يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالإدارة الإستراتيجية، التخطيط الإستراتيجي، القيادة وإدارة الأزمات والمخاطر، إلى جانب تناول عدة موضوعات خاصة بالتطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى مهارات إدارة فرق العمل وبحث آليات فعلية لتنمية الموارد الذاتية بالجامعة وغيرها، وذلك بناءاً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات جامعية.

وقال الدكتور عنبر محمود، أن البرنامج يشارك فيه 16 من أساتذة الجامعة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام من 22 حتي 24 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن فعاليات التدريب تشمل أساليب التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى إكساب المشاركين المعارف المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات وطرق مكافحة الفساد، إلى جانب تنظيم جلسات متعلقة بالمراسم والبروتوكولات والتعامل مع وسائل الإعلام، مضيفاً أن البرنامج يقوم بالتدريب فيه رئيس الجامعة والنواب السابقين والحاليين، ونخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين والمدربين المعتمدين في مجال الجودة والحقوق والإعلام.