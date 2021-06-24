لليوم الثاني على التوالي.. مؤشر البورصة «الثلاثيني» يرتفع وحيدا

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع، دون مؤشر الثلاثيني الذي ارتفع وحيدًا مع عمليات شراء محلية وعربية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10278.86 نقطة، بمكاسب 0.06% نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.8%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2328.72 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.6%، لينهي التعاملات عند مستوى 3296.87 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.6%، مغلقا الجلسة عند 2201.02 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات ملياري جنيه، من خلال التداول على 405.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 44.749 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 65 سهما، فيما انخفض 99، واستقر 32 دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدّر «العربية لاستصلاح الاراضي» الارتفاعات بنسبة 9.7% ليبلغ مستوى 27.1 جنيه، تلاه سهم «الشروق الحديثة للطباعة والتغليف» بنسبة 9.6% عند سعر 55.35 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير» مرتفعا بنحو 9.5%، بالغا مستوى 46 جنيه.

وجاء سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.92% ليتراجع عند سعر 0.699 جنيه، تلاه سهم «أجواء للصناعات الغذائية - مصر» بنسبة 7.83% عند مستوى 25 جنيها، وحل ثالثا سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» بنسبة 6.94% متراجعا عند مستوى 5.5 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 74.6 مليون جنيه للعرب و1.09 مليار جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 144.74 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 651.46 مليار جنيه بخسائر 19 مليون جنيه.