بدء تلقي أوراق المرشحين لمجلس إدارة البورصة اليوم: الانتخابات 17 يوليو

أعلنت البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وكشفت البورصة، في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء، عن المستندات المطلوبة وطلب الترشح كالتالي:

المستندات المطلوبة:

وأعلنت البورصة المصرية في 16 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021 /2025)، وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وذكرت أن من يرغب في الترشح عليه تقديم طلب الترشح في مقر البورصة المصرية الكائن في (4 أ شارع الشريفين- وسط البلد - القاهرة) في الفترة من 23 حتى 29 يونيو الجاري، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً، مشددة على أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد ذلك الموعد.

وتُعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يوليو المقبل، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات «EGID» الكائن في (القطعة رقم 72 بالقطاع الأول مركز المدينة - مدينة القاهرة الجديدة)، من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساًء.

وفي سياق آخر اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع دون مؤشر «السبعين» الذي تراجع وحيدًا مع علميات شراء عربية وأجنبية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بأكثر من 1%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10206.24 نقطة، بمكاسب 1.44% نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2360.66 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.2%، لينهي التعاملات عند مستوى 3322.36 نقطة.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.41%، مغلقا الجلسة عند 2219.18 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 3.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 569.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 58.521 ألف صفقة.