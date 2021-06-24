لأول مرة.. وزير العدل يفتتح مكتب توثيق VIP في الإسكندرية

افتتح وزير العدل، المستشار عمر مروان، قبل قليل، ترافقه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مكتب التوثيق الجديد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق في الإسكندرية، في الدور الأرضي من مجمع «تيفولي دوم»، بمنطقة سيدي جابر، مؤكداً أنه أول مكتب توثيق VIP بالمدينة الساحلية.

ويتميز مكتب الشهر العقاري الجديد، المكون من وحدة للانتظار وخدمة العملاء، ووحدة أخرى لإنهاء المعاملات في نفس الوقت، بتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورجال الأعمال، وهو أول مكتب توثيق عقاري بنظام VIP في محافظة الإسكندرية.

وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية، أثناء افتتاحه مكتب التوثيق بمجمع «تيفولي دوم»، اليوم الخميس، إن المكتب يقدم خدمات الشهر العقاري، ويُعتبر ثمرة جيدة لخدمة المواطنين وتقديم التسهيلات لهم، بالإضافة إلى الخدمة التقنية التي تتيح تنفيذ الخدمة على الهاتف المحمول واستلامها من خلال مكتب الشهر العقاري، وهي العملية التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وزير العمل في الإسكندرية

ووجه وزير العدل الشكر إلى مسؤولي الأجهزة الحكومية المعنية، وإلى المسؤولين في محافظة الإسكندرية، لتنفيذ الخدمات ومساعدة وزارة العدل، لتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين على أعلى مستوى.

وزيرة التخطيط في الإسكندرية

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن هناك تعاون كامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين، على قدر عال من النزاهة والكفاءة، لتحقيق الرضاء الكامل للمواطنين.

وأكدت «السعيد» أن هناك تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، أثمر عن تقديم أكثر من 270 مركزاً تكنولوجياً متطوراً، تقدم خدمات محلية متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لزيادة الخدمات، وتقديم خدمات متنقلة، لتقليل الكثافة في المراكز القائمة، عن طريق قاعدة بيانات كبرى مشتركة بين الوزارات المختلفة.

وأشارت إلى أنه من ضمن الخدمات المتنقلة، تم تجهيز عدد من السيارات لتقديم خدمات الشهر العقاري، توجد 3 سيارات منها بالإسكندرية، ضمن 30 سيارة على مستوى الجمهورية، تعمل من الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم بالتدخل السريع لتقليل الكثافة العددية في مكاتب الشهر العقاري، وذلك لخدمة المواطنين.