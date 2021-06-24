«الهجرة»: نخطط لإشراك مختلف فئات المصريين بالخارج في مبادرة حياة كريمة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في قرى مصر الأكثر احتياجا، كما أن شباب الدارسين بالخارج من بين الفئات الراغبة في المشاركة بالمبادرة للعمل على الترويج لها خارجيا، بهدف تطوير المجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف المصري، والعمل على الترويج لأهداف المبادرة وسط المجتمعات الدراسية الخاصة بهم في الخارج، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج في تطوير قرى الريف المصري.

واضافت مكرم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من ضمن المشاركات كانت الخبيرة المصرية «ليلى بنس» المتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، التي ستعمل لترتيب فعالية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لما تقدم به الدكتور رفعت حليم راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، من أفكار لتطوير عدد من قرى محافظة الفيوم، في إطار المساهمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصري، وتسليط الضوء على مجموعة من المحاور والفئات التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة»، ويمكن لشباب الدارسين بالخارج المشاركة من خلالها في تنفيذ المبادرة، من بينها دعم الأشخاص الأيتام وذوي القدرات الخاصة والمرأة المعيلة، فئة الأطفال، بجانب إمكانية تقديم دعم عيني متمثل في الأجهزة الطبية، والملابس المدرسية، وملابس والعاب الأطفال

وأوضحت مكرم أنه تم إطلاق عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية لمصلحة مستشفيات أبو الريش للأطفال، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان، وإطلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» ‏بالأقصر على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة»، فضلاً عن إطلاق مبادرة «مصر المنصورة» لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر.

وتبنت الوزارة حملة من المصريين بالخارج لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء، فضلا عن المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك» لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس سي والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، بالإضافة إلى تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ ودعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر.