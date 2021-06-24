«الأكاديمية الوطنية»: برنامج تدريبي لـ27 من مديري النيابات الإدارية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق برنامجًا تدريبيًا بالأكاديمية، لـ27 من مديري النيابات الإدارية، هذا الأسبوع، موضحة أنّ التدريب لمدة 6 أيام، يتدربون فيها على عدة محاور تدريبية منها مهارات القيادة، الإدارة الاستراتيجية، مهارات العرض والتحدث للجمهور، ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي، ليشمل بذلك المحتوى التدريبي العنصرين الفني والشخصي للمتدربين.

برنامج تدريب مديري النيابات الإدارية

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية: "إن البرنامج يهدف إلى تقديم أحدث ما توصلت إليه العلوم الإدارية والتدريبية، لصقل وتطوير المهارات الشخصية والوظيفية للمتدربين، توافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين القيادات بمختلف أجهزة الدولة".

بدوره، عبر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن اهتمامه الشديد بأهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري، واختياره للأكاديمية، أن تكون شريكًا في عملية التطوير، مشيرا الى أنه منذ أن تولى رئاسة النيابة الإدارية، أولى اهتماما كبيرا للتدريب، وأنه نظرًا لجودة المحتوى الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، كان لابد من التعاون مع الأكاديمية لتقديم خدمات التدريب للهيئة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إلى بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمي، وقادرة على تولي مسؤوليات القيادة في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال 5 برامج دراسية، وهي الدراسات الإدارية والاقتصادية والسياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.