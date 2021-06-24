إطلاق مجموعة من سيارات الشهر العقاري المتنقلة بالمحافظات

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ولفيف من المستشارين، مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدهما، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية.

وتم تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد، والتي تتيح للمتعاملين معها إمكان الحصول على كل الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.

وافتتح وزير العدل، مكتب شهر عقاري وتوثيق الدخيلة المميكن، وفرع التوثيق المميز بمجمع «تيفولي دوم بوليفار» بسيدي جابر، ويقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين الذين سبق لهم حجز موعد عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية، ويقدم الفرع خدمات التوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية، نظير مقابل مادي عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم.

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقلة ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وتدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، ويمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.