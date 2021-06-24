موعد إعادة محاكمة حنين حسام بعد القبض عليها

أيام قليلة تفصل حنين حسام المعروفة بفتاة «التيك توك» عن الظهور خلف القضبان وذلك بعد القبض عليها قبل يومين بعد أن صدر الحكم الغيابي بحقها بالسجن المشدد 10 سنوات على خلفية إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر ونشر الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع والأسرة المصرية، من خلال بثها لعدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق «تيك توك».

28 يونيو موعد الظهور الأول لحنين حسام أمام محكمة الجنايات

ومن المقرر أن تظهر «حنين حسام» بملابس السجن البيضاء بعد إيداعها بمحبسها في سجن القناطر رفقة مودة الأدهم المتهمة في القضية ذاتها، والمحكوم عليها حضوريًا بالحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وستمثل فتاة «التيك توك» يوم 28 يونيو الجاري أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس وهي المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي ضدها.

الليلة الأولى لـ«حنين» في السجن

وبحسب مصادر فإن فتاة «التيك توك» تعرّضت لحالة من الانهيار والبكاء والصراخ فور اجتيازها بوابة السجن الداخلية، والدلوف إلى عنبر المساجين، حيث ارتمت في حضن صديقتها مودة الأدهم وهي تردد: «أنا ماغلطتش، والله العظيم ما غلطت حرام أقعد 10 سنين في السجن».

المتهمة اختبأت داخل شقة بالخصوص

ويعد اليوم هو الثاني لـ«حنين» داخل أسوار سجن القناطر، حيث ألقت قوات الأمن بمباحث القاهرة القبض عليها بعد اختبائها داخل إحدى الشقق بمدينة الخصوص بالقليوبية، وذلك عقب نشرها مقطعا مصورا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور «انستجرام»، ظهرت فيه في حالة انهيار تام وبكاء بعد علمها بحكم الحبس المشدد والغرامة المالية وقيمتها 200 ألف جنيه.

إعادة محاكمتها حضوريًا

وبحسب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، فإنه بمجرد القبض على «حنين» فقد سقط حكم الحبس الصادر بحقها لمدّة 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية، مشيرًا إلى أنّها ستحاكم حضوريًا ويقوم دفاعها بالترافع عنها وذلك على خلفية تسلمها وإمضائها على ورقة إعادة الإجراءات.