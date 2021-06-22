عاجل.. القبض على حنين حسام فتاة «التيك توك» تنفيذا لحكم حبسها 10 سنوات

ألقت قوات الأمن التابعة لمباحث القاهرة، القبض على حنين حسام المعروفة بـ«فتاة التيك توك»، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في جلسة يوم الأحد الماضي بحبسها لمدة 10 سنوات وتغريمها 100 الف جنيه عقب إدانتها بتهمة الإتجار بالبشر.

كانت حنين حسام، ظهرت في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صباح اليوم، وهي تبكي وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.

فيما ذكر مصدر مطلع في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد في المحاكم ما يسمى بـ «إيقاف منع حبس»، وهو المصطلح الذي ذكرته «حنين» في الفيديو الذي ظهرت به، وتظهر في يدها «كانيولا» لتلقي العلاج.

وأصدَرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة المتهمة حنين حسام عبدالقادر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في قضية الإتجار بالبشر، التي تواجه فيها اتهامات باستغلال 7 قاصرات للعمل كمذيعات مستغلة حاجتهنّ للمال، كما عاقبت المحكمة المتهمة المحبوسة مودة الأدهم، بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمها نفس المبلغ، فضلا عن معاقبة 3 آخرين محبوسين بنفس عقوبة مودة.

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية الماثلة، كشفت الجرم الذي ارتكبته الهاربة حنين حسام، فأوضحت التحقيقات أنها تاجرت وتعاملت في أشخاص طبيعيين مع المجني عليهنّ حبيبة عصام وملك سامي وسارة عبدالفتاح وروان محمد، وأخريات، موضحة أنَّها استغلت المجني عليهنّ، فادعت توفير فرص لهن للعمل كمذيعات عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على نسبة مقابل ظهور أي فتاة منهنّ.