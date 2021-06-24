السيسي يطلب إزالة التعديات على ممتلكات الأوقاف بشكل عاجل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة التعديات على ممتلكات الأوقاف.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، وفقا لما أفادت به قناة «Extra News» الفضائية في خبر عاجل.

وأضاف «راضي»، أن الاجتماع تناول جهود الوزارة في تطوير هيئة الأوقاف وتدريب وتأهيل الأئمة العاملين فيها، ونشاطها في مجال التأليف والترجمة.

وأشار «متحدث الرئاسة» إلى أن الرئيس السيسي شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعد عليه، وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه.