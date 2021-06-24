البابا تواضروس: فخور جدا بالرئيس السيسي.. ومصر جديدة على كل المستويات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السبع سنوات الماضية أضافت في حياة المصريين الكثير والكثير، «أنا شخصيًا كمواطن مصري فخور جدًا بما يتم على أرض مصر، وفخور بالقيادة السياسية والرئيس والحكومة ونشاط الوزراء، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، أنا معرفش الناس دي بتعرف تنام ولا ما بتنمش».

وأضاف «تواضروس»، خلال لقاء مع فضائية «extra news» على هامش تكريمه من اتحاد الصيادلة العرب: «فخور بالبرلمان وبالقوات المسلحة والنشاط الكامل والكبير التي تقوم به، وفخور بالشرطة الوطنية والعمل الدؤوب لحماية البلاد في الداخل».

وواصل: «فخور بمعطيات وأركان وأعمدة الوطن في كل مجال، والسبع أو الثماني سنوات الماضية قدموا لنا صورة عن مصر الناهضة أو الجمهورية الجديدة اللي ذكرها الرئيس، فعلًا هي جديدة على كل المستويات وأعتقد إننا لو سرنا في هذا المشوار الطويل بنفس هذه السرعة والدقة والشمول والإنجاز بلادنا ترتفع سنة ورا سنة وتصير من قامات الدول أو تصبح نمور مثل النمور الأسيوية، ونتمنى ذلك»

وأكد أن وجود جبهة وطنية واحدة قوية يقودها مايسترو رائع بلا شك سننجز الكثير والكثير.