إيداع رضيع العناية المركزة بعد العثور عليه في مقلب قمامة بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولة مفاجئة لتفقد مستشفى القنايات المركزي، مساء اليوم الخميس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة، خلال زيارته لمستشفى القنايات، على الحالة الصحية لطفل رضيع يبلغ من العمر 3 شهور، والذي تم وضعه على جهاز تنفس صناعي بقسم العناية المركزة للأطفال، بعد تحسن حالته الصحية نسبياً، وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم من 40 إلى 95%.

وتم العثور على الطفل من خلال رجال الشرطة بدائرة مركز فاقوس، شمال محافظة الشرقية، ملقى بأحد مقالب القمامة، ومصاباً بعقر كلب، وتم نقله إلى إحدى دور إيواء الأطفال بمدينة فاقوس، قبل أن يتم تحويله بعد ذلك، بإشراف الدكتور سامح إسكندر، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتور محمد الأنور، مدير إدارة فاقوس، إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالقرب من دار الايواء، بعد تدهور حالته الصحية.

وظل الطفل بالمستشفى الخاص في فاقوس لمدة أسبوع، تم خلاله تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم له بالمجان، قبل أن يتم نقله إلى وحدة العناية المركزة للاطفال بمستشفى القنايات المركزي، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم إلى حوالي 40%.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، خلال زيارته مستشفى القنايات، قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية به، وقسم الحضانات، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقسم الكلي الصناعي، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والحالة الصحية لهم، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، كما تفقد سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر إلى إدارة المستشفى الخاص بفاقوس، وللأطباء المذكورين للاهتمام البالغ بالطفل، وأيضاً الشكر للقائمين علي تقديم الخدمة الطبية له بمستشفى القنايات المركزي، والروح الطيبة للفريق الطبي، الذي قام بالاحتفال بعيد ميلاد لطفل آخر داخل العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.