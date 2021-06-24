قبل استخدام تطبيق Likee.. قانوني يحذر: قد يقودك للسجن مثل حنين حسام

انتشرت على شبكة الإنترنت العديد من التطبيقات الإلكترونية سيئة السمعة التي قادت بعض المراهقين والشباب إلى السجون، بسبب الاستخدام السيئ لها مثل تطبيق تيك توك أو تطبيق Likee صاحب الواقعة الأخيرة في قضية الاتجار بالبشر التي قادت كلاً من حنين حسام ومودة الأدهم إلى السجن.

ولا يعرف العديد من مستخدمي تطبيق تيك توك وتطبيق Likee أن الدولة المصرية لديها ترسانة من القوانين التي تحمي بها المجتمع وتواجه الاستخدام السيئ للإنترنت، وتتضمن عددا من العقوبات التي تتنوع ما بين الغرامة والسجن.

جرائم تطبيق Likee

وبحسب هاني صبري، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، فإن الاستخدام السيئ لوسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها مثل تطبيق Likee وتطبيق تيك توك، قد يجد الشخص نفسه مرتكبا لوقائع تشكل جرائم تضعه تحت طائلة القانون، من بينها نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، والسب والقذف والتحريض على العنف، والإساءة للآخرين، ويقع المستخدم في قبضة العدالة بمجرد رسالة تحتوى على كلمة واحدة في كثير من الأحيان.

وأضاف صبري "القانون نظم المسؤولية الشخصية عن وسائل الاتصال الخاصة بكل فرد وعن صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، لذا أنت تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن محتوياتها، والاستخدام السيئ لها قد يقودك للحبس أو الغرامة".

عقوبة الاستخدام السيئ لتطبيق Likee

وأوضح أن مستخدم الإنترنت يخضع في جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وتزدحم المحاكم الاقتصادية في مصر باعتبارها الجهة المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم عبر وسائل الاتصال، بآلاف القضايا والوقائع المتهم فيها مواطنون، لم يفعلوا سوى الاستخدام السيئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الآخرين.

وتابع "تنص المادتان «25، 26» من القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات» واللتان تعاقبان بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".

واستطرد "كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ما هو تطبيق Likee؟

وتطبيق Likee يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، ويُتيح إمكانية إنشاء حساب خاص مجاني على التطبيق باستخدام رقم الهاتف لتصوير ونشر الفيديوهات، وهو يتوفر على أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة.